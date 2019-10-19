Дорожники отчитались об уборке снега в Челябинской области
На Южном Урале дорожники продолжают бороться с последствиями ночного снегопада. Сейчас на дорогах работает 83 снегоуборочные машины. В Челябинске — 71. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Дворники тоже в деле. Фото: миндортранс Челябинской области
— В ночь с 18 на 19 октября снег прошел практически во всех муниципальных районах. Исключением стал юг области: по-прежнему сухо и тепло в Кизильском, Карталинском, Нагайбакском и Брединском районах. Самый большой снежный заряд пришелся на горнозаводской зону и Челябинск, — рассказали в ведомстве.
Снег валил всю ночь. Фото: миндортранс Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU