2019-10-19T15:49:05+03:00
Общество

В перинатальном центре Челябинской области сменился главный врач

Учреждение возглавила Оксана Любавина
Валентина ВАГАНОВА
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До вступления в новую должность Оксана Любавина работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Фото: Google MapsДо вступления в новую должность Оксана Любавина работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Фото: Google Maps
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В одном из ведущих медицинских учреждений области сменился руководитель. Главным врачом Челябинского областного перинатального центра назначена Оксана Любавина. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Семенова. Напомним, ранее он занимал пост главврача перинатального центра.

По словам Юрия Семенова, центр передан в надежные руки. Оксана Любавина работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Она опытный акушер-гинеколог.

Комиссия по утверждению на должность главврача центра состоялась 18 октября. За кандидатуру Любавиной проголосовали все члены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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