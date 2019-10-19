2019-10-19T17:35:22+03:00
Происшествия

«Связали и долго избивали»: в Челябинской области пьяные супруги проломили череп собаке

За четвероногого вступились прохожие
Валентина ВАГАНОВА
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Пса отвезли в клинику неравнодушные люди. Фото: соцсетиПса отвезли в клинику неравнодушные люди. Фото: соцсети
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Эта дикая история произошла в Аше. Двое пьяных местных жителей связали собаку и били ее до тех пор, пока она не перестала двигаться. Мучители пробили псу голову. Зверство остановили прохожие. Собаку они увезли в клинику, а на место вызвали полицию.

Эту историю рассказали очевидцы в соцсетях. Она вызвала бурную дискуссию среди пользователей.

— Друзья! Что происходит с нашим обществом? Живодерство становится уже нормой в наше время. Таких людей необходимо отправлять в тюрьму и наказывать по всей строгости закона, — пишут южноуральцы.

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что сейчас по этому инциденту проводится проверка. По результатам нее будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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