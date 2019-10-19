В Челябинске спасли девушку, упавшую с моста в реку Миасс
ЧП произошло в ночь на 19 октября. 18-летняя девушка упала с моста в ледяную воду возле краеведческого музея.
— Едим домой на такси, время 2 часа ночи, на мосту машину останавливает парень с криками: «Дайте трос, там девушка в воде». Выбегаем, смотрим, плавает девушка в черной одежде, кричит: «Помогите». Пытается залезть на островок опоры, залезает неоднократно и падает в воду. На улице холодно, идет снег. Скидываем трос, не дотягивается, длина короткая. Через 15 минут девушка начинает кричать, что ей очень холодно, она не хочет жить, — рассказал в соцсетях местный депутат Александр Надеин, который стал свидетелем произошедшего.
По его словам, через 20 минут на место приехали спецслжубы и вытащили челябинку из воды.
— Как выяснилось девушке 18 лет, она вышла из клуба, залезла на каменное ограждение и упала. Хорошо, что выжила в такую погоду. Спасибо всем не равнодушным жителям, кто не прошел мимо и принимал участие, — написал депутат.
Девушка упала с моста в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU