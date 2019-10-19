В Челябинске спасли девушку, упавшую с моста в реку Миасс

СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-19T18:09:44+03:00

Эта девушка, что на фото, пыталась успокоить попавшую в беду челябинку, не уходила, пока не приехали спасатели. Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в ночь на 19 октября. 18-летняя девушка упала с моста в ледяную воду возле краеведческого музея.

— Едим домой на такси, время 2 часа ночи, на мосту машину останавливает парень с криками: «Дайте трос, там девушка в воде». Выбегаем, смотрим, плавает девушка в черной одежде, кричит: «Помогите». Пытается залезть на островок опоры, залезает неоднократно и падает в воду. На улице холодно, идет снег. Скидываем трос, не дотягивается, длина короткая. Через 15 минут девушка начинает кричать, что ей очень холодно, она не хочет жить, — рассказал в соцсетях местный депутат Александр Надеин, который стал свидетелем произошедшего.

По его словам, через 20 минут на место приехали спецслжубы и вытащили челябинку из воды.

— Как выяснилось девушке 18 лет, она вышла из клуба, залезла на каменное ограждение и упала. Хорошо, что выжила в такую погоду. Спасибо всем не равнодушным жителям, кто не прошел мимо и принимал участие, — написал депутат.

Девушка упала с моста в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU