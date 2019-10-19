2019-10-19T19:03:22+03:00
Происшествия

На трассе в Челябинской области перевернулся автобус с пассажирами

Есть пострадавшие
Валентина ВАГАНОВА
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Все пассажиры живы. Фото: Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»Все пассажиры живы. Фото: Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
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Сегодня днем, 19 октября, на трассе Москва-Челябинск перевернулся пассажирский микроавтобус. Авария произошла возле поселка Витаминный.

— В салоне было 16 человек, в том числе двое маленьких детей. Пострадала моя супруга, у нее трещины, и мужчина, ему зашивали порезы на лице. Спасибо огромное водителям, которые остановились и помогли, — рассказал пассажир микроавтобуса Андрей.

За рулем был 45-летний водитель. Он не учел, что после сегодняшнего снегопада, дорога скользкая, и не выбрал безопасную скорость. Из-за чего микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся на бок.

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что травмы получила 23-летняя девушка. Ее с места ДТП увезли в больницу. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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