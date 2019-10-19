На трассе в Челябинской области перевернулся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-19T19:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 19 октября, на трассе Москва-Челябинск перевернулся пассажирский микроавтобус. Авария произошла возле поселка Витаминный.

— В салоне было 16 человек, в том числе двое маленьких детей. Пострадала моя супруга, у нее трещины, и мужчина, ему зашивали порезы на лице. Спасибо огромное водителям, которые остановились и помогли, — рассказал пассажир микроавтобуса Андрей.

За рулем был 45-летний водитель. Он не учел, что после сегодняшнего снегопада, дорога скользкая, и не выбрал безопасную скорость. Из-за чего микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся на бок.

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что травмы получила 23-летняя девушка. Ее с места ДТП увезли в больницу. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU