«Трактор» уступил ЦСКА — лидеру чемпионата КХЛ, во втором матче гостевой серии

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-19T19:57:24+03:00

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В первом периоде команды «размялись», оставив свои ворота «сухими». Но в начале второго отрезка матча эту «засуху» прервал армеец Иван Телегив и вывел ЦСКА вперед.

Следующего гола пришлось ждать почти полчаса игрового времени, и, к сожалению, шайба после подставленного крюка Иржи Секача снова влетела в ворота Демченко — 2:0. Но и на этом дело не закончилось в конце третьего периода Михаил Григоренко доводит счет до 3:0. Эти цифры на табло так и не изменились. Отметим, что это уже четвертое подряд поражение «Трактора», и шестая подряд победа ЦСКА.

21 октября черно-белые сыграют в Ярославле с местным «Локомотивом», 23-го — в Риге с «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU