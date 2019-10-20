2019-10-20T07:27:49+03:00
Общество

В Челябинске подписывают петицию против шумозащитных экранов

Жители улицы Комарова не хотят превращения улицы в гетто
Ольга АНТОНОВА
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Жители одноэтажного Челябинска против озаборивания улиц. Фото: соцсети.Жители одноэтажного Челябинска против озаборивания улиц. Фото: соцсети.
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В частном секторе Таркторозаводского района паника: вдоль дороги на улице Комарова, перед окнами частных домов, заливают фундамент под огромный, в 3,2 метра высотой, шумозащитный забор. Местные говорят: видать, нас обитателями гетто считают. И от взоров гостей города, которые летом приедут в Челябинск на мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, гетто нужно скрыть.

Жители улицы подписывают петицию на имя губернатора Алексея Текслеры и врип главы города Натальи Котовой:

— Мы не понимаем, для чего это делается, и намерены отстаивать свои участки от трехметровых ограждений. Металлические глухие заборы высотой 3'20 м перекроют доступ для пожарных машин, скорых, коммунальных служб. на участки у домов не будет попадать солнечный свет. Создастся опасная криминогенная обстановка из-за изолированного пространства! Кроме ул. Комарова, экраны будут установлены и на других улицах Челябинска: на Новоградском тракте, на Бродокалмакском тракте от ул. Бажова до частного сектора, на ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознаменной до ул. Косарева, от ТРК «Родник» до п. Мелькомбинат.

Жители утверждают, что в администрации Тракторозаводского района чиновники развели руками: они не знают это за заборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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