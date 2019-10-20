В Челябинске продолжаются поиски белого кроссовера, который сбил человека

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-20T09:59:39+03:00

Кадр с видео: за секунду до трагедии. Фото: 74.ru

ДТП попало на видео, но нарушителя, который оставил пострадавшего без помощи, до сих пор не нашли

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Это случилось еще в прошлую пятницу, 11 октября в 18-54. В центре города, у здания Министерства строительства по улице Елькина, 77.

Мужчина шел с работы, дорогу переходил по зебре на освещенном участке со знаком «Пешеходный переход» и «Осторожно, дети!».

На середине пути его на огромной скорости сбила иномарка — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нарушитель даже не притормозил у поехал дальше!

Проезжавшие мимо машины перекрыли дорогу, чтобы на пешехода никто больше не наехал. И вызвали скорую помощь.

Мужчину привезли в реанимацию в тяжелом состоянии, но в сознании.

Врачи говорят:

— Повезло, что выжил. Будь чуть тяжелее — замотало бы под колеса машины при таком ударе на скорости.

В больнице он уже больше недели, завтра предстоит очередная операция.

ПРИМЕТЫ АВТО НАРУШИТЕЛЯ

Белая машина — предположительно Mitsubishi ASX — кроссовер с черными рейками на крыше.

Об аварии сообщили СМИ, попросили помощи: может быть, у кого-то есть запись номера с регистратора. Но прошло почти десять дней, а виновника так и не нашли!

— Сначала полиция осматривала камеры и два раза с нами связывалась сразу после происшествия, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск сестра пострадавшего. — С тех пор нет никакой новой информации, никто не звонит.

Единственное — нашли видеозапись с парковки у магазина «Золотое яблока». Возможно, мимо проехала та самая машина. Нужно считать ее номер и найти хозяина авто. Нужно найти тех, кто проезжал в этот момент мимо, или стоял там с включенным регистратором.

ПРОСЬБА

Свидетелей ДТП звонить 89043024944 (Александр)

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ИСТОЧНИК KP.RU