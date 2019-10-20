Танцор из «запретки» Челябинской области довел Мигеля до истерики

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-20T11:42:49+03:00

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Алексей Акулов из Снежинска придумал собственное танцевальное направление — «кундалини» — движения под гортанные звуки, которые он издает сам. С этим номером он приехал на кастинг популярного шоу «Танцы» на канале ТНТ.

— Меня зовут Рыба. Моя фамилия Акулов. И эта рыба по жизни идет со мной: по волнам, по течению, — рассказал Алексей, показывая татуировку с рыбой на руке. — Существует легенда, что «кундалини» хранится в каждом человеке, в основании позвоночника. Эта энергия закрыта, но ее можно разбудить. Просто я не мыслю рамками одной жизни и живу без границ.

Наставники проекта смотрели выступление с недоумением. После Егор Дружинин поинтересовался, как сам танцор называет направление.

— Кундалини, — ответил Алексей Акулов.

— Кунда… куда? — уточнил Дружинин.

Экспертов удивило, что у этих танцев есть своя философия.

— Мне точно захотелось сделать тоже самое. Я сегодня вечером в номере такое экспериментирую, — отметила Татьяна Денисова. — Вы можете дать мастер класс нашим участникам? Я хочу посмотреть, как это работает в группе, чтобы вы эту свою «кундалиню» там применили.

В конце Мигель разразился истерическим смехом. Тем не менее, южноуральца все же взяли в проект.

Посмотреть выступление Алексея Акулова можно с 49 минуты.

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