2019-10-20T13:17:26+03:00
Происшествия

Сотрудник автосервиса в Челябинской области угнал машину клиентки и разбил ее

О ДТП владелица узнала от знакомых
Ирина Фадюшина
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Сотрудник мастерской решил съездить на чужой машине домойСотрудник мастерской решил съездить на чужой машине домойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Златоусте сотрудник автосервиса решил прокатиться домой на автомобиле УАЗ «Патриот», который оставила на ремонт 28-летняя клиентка. Дороге он не справился с управлением и перевернулся. Надеясь, что это сойдет ему с рук, мужчина сбежал с места ДТП.

— Хозяйка машины узнала от знакомой, что ее машина попала в аварию и лежит на боку. Девушка начала поиски и обратилась с заявлением в полицию, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего подозреваемого. Ранее она уже был судим. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сегодня в соцсетях появилась информация об угоне еще оного «Патриота» в Челябинске.

— Сегодня ночью был угнан со стоянки на ЧМЗ УАЗ «Патриот». Покатавшись, угонщик попал в ДТП и бросил автомобиль в центре города. Подозреваемого задержали, он был в нетрезвом состоянии. Автомобиль вернулся владельцу, — сообщили в группе «Эвакуатор+».

В полиции рассказали, что все было не совсем так.

— Угона не было. Владелец дал ключи своему приятелю, и тот долго не возвращался. Он подумал, что машину угнали, — прокомментировали в полицейском главке. — Автомобиль вернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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