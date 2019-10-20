Жители Челябинска вступились за гопников, которые «отобрали» трусы у «секретного миллионера»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-20T14:25:34+03:00

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Телеканал «Пятница» снял в Челябинске новую серию программы «Секретный миллионер», главную роль в которой исполнил коуч, основатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович. Бизнесмен нарядился в таксиста и должен был помогать простым людям. Он взял с собой одну личную вещь — барсетку с… трусами. Чистыми, как уточнил он.

— Предполагается, что в барсетке такие, типа серьезные люди носят 100 тыс. руб., — смеется миллионер. — А я там носил чистое белье.

На остановке к нему подошла группа молодых людей, которые начали просить у Мариновича и оператора закурить. На вопрос, кто он такой, бизнесмен рассказал, что приехал снимать видео для блога. В итоге они забрали у него телефон, барсетку и камеру.

— Среди них верховодил высокого роста красавчик-блондин. Какой-то премиальный хулиган, но при этом агрессивный, — рассказал бизнесмен.

— Приз в ограблении в виде барсетки, полной трусов Мариновича, — иронизирует он.

Челябинцы не поверили, что гопники были настоящие. Вероятнее всего, увидев камеры, они бы не стали «светиться». Да и странно, что у ведущего осталась запись.

— Где вы в Челябинске гопников нарыли? Лично я их уже лет пять не видела, если не больше. Как бы у нас в городе не модно что ли стало гопником быть. Вот если бы к вашему миллионеру подошла стоя цыган и «алелей-ле-лей», я бы больше поверила, — написала в комментариях на странице телеканала Ирина Глущенко. — А так постановка отличная.

— Постанова, даже на самый низкобюджетный ролик не тянет. Не позорьтесь, — написал Azrael Terra.

Челябинские гопники украли у миллионера трусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU