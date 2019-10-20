2019-10-20T14:45:59+03:00
Общество

Город в Челябинской области, получивший около 30 млн на ремонт водовода, опять сидит без воды

Рассказываем, что произошло на этот раз
Ирина Фадюшина
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Авария произошла на улице Бабикова. Фото: Верхний Уфалей/vk.comАвария произошла на улице Бабикова. Фото: Верхний Уфалей/vk.com
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В воскресенье, 10 октября, в Верхнем Уфалее из-за коммунальной аварии остался без воды микрорайон Центральный.

— Идет откачка воды для установления точной причины порыва. Также работники МУП «Водоканал» оказывают помощь в откачке воды из частного дома, в районе которого произошел порыв, — прокомментировали на странице администрации города в соцсетях. — Работы ведутся в штатном режиме.

Работы обещают завершить сегодня вечером. Для жителей организовали подвоз воды.

Кстати, это уже не первая авария на водоводе в Верхнем Уфалее. В сентябре там сломался насос высокой мощности. Тогда губернатор Алексей Текслер отправил в Верхний Уфалей министра строительства Виктора Тупикина.

— Это ситуация безответственного поведения местных властей. До руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации, — заявил тогда Алексей Текслер.

Также отметим, что в нынешнем году из областного бюджета город получил 27,9 млн руб. на модернизацию систем водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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