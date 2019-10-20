В Челябинске ожидается гололед

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-20T17:19:34+03:00

В понедельник температура воздуха будет падать ниже нуля и подниматься до плюс пяти

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Гололед на улицах Челябинска уже есть. Остановки общественного транспорта и тротуары будто зазеркалены. Очень трудно вышагивать на асфальт из транспорта: ноги скользят и в зимней обуви. Лишь кое-где лед присыпан песком и дресвой. Почему коммунальщики не вышли на борьбу с гололедом во дворах и на улицах?

«Так получилось, что сегодня много ходил по центру. Гололед. Ни одного дворника с песком. Или, о, Боже, чистящего тротуар», — поделился в соцсетях челябинец Дмитрий Довбня.

Суда по прогнозу Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 21 октября, гололедица усилится. Особенно в утренние часы, когда столбик термометра не поднимется выше - 5 градусов. В дневные часы ожидается до +7 градусов, а к вечеру опять похолодает.

Берегите себя. Выбирайте обувь по погоде — на устойчивой нескользящей подошве. Водители обязаны поменять летние шины на зимнюю резину, ведь на льду на летних шинах автомобиль становится неуправляемым.

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ИСТОЧНИК KP.RU