2019-10-20T18:16:12+03:00
Общество

В Челябинске экологичные автобусы вышли на новый маршрут

Однако пассажиры комфорту обрадовались преждевременно
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На маршруте № 4 в уик-энд работали новые автобусы. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.comНа маршруте № 4 в уик-энд работали новые автобусы. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com
Изменить размер текста:

«Неужели и на «четверке» теперь ездят новые автобусы? Впрочем, в выходные выпуск транспорт всегда меньше, потому машины ставят на многие маршруты. Завтра их вернут на маршрут №64», — сообщил в группе «Челябинский транспорт» горожанин Дмитрий Мартьянов.

Под постом пассажиры популярной «четверки» возмутились временными мерами: маршрут «Улица Мамина — ЮУрГУ» популярный, проходит по центру города. Но автобусов катастрофически не хватает, их приходится ждать по 20-30 минут. Маршрутки ходят куда чаще, и горожане вынуждены добираться на них. Если бы автобусы ходили часто, челябинцы пользовались бы муниципальным транспортом — он безопаснее и комфортнее.

В пресс-службе Управления транспорта администрации Челябинска ротацию автобусов подтвердили. Часть машин с маршрута № 64 действительно вышла на маршрут № 4. В понедельник все вернется к прежней схеме.

Новые машины на маршрут № 4 выйдут в ноябре, так как очередная партия челябинского заказа. Напомним, до конца года город должен получить 66 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. В следующем году мэрия хочет войти в федеральную программу для дальнейшего обновления подвижного состава автобусного парка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске двое неизвестных удерживали молодую женщину
Алексей Текслер провел выходной с семьей в челябинском бору
В Челябинске ожидается гололед
«Лучше бы ноготь забыли»: жителей Челябинской области шокировали «волосатые» круассаны
Температура 40 градусов: стало известно состояние девушки, упавшей с моста в реку Миасс в Челябинске
Город в Челябинской области, получивший около 30 млн на ремонт водовода, опять сидит без воды
Жители Челябинска вступились за гопников, которые «отобрали» трусы у «секретного миллионера»
Сотрудник автосервиса в Челябинской области угнал машину клиентки и разбил ее
В Челябинске машина сбила девушку на трамвайной остановке
В центре Челябинска автомобиль сбил девушку, выходившую из трамвая
Во время ночного пожара в Челябинске эвакуировали жителей пятиэтажки
Танцор из «запретки» Челябинской области довел Мигеля до истерики
На дороги в Челябинской области высыпали 5000 тонн реагентов
В Челябинске продолжаются поиски белого кроссовера, который сбил человека
В Челябинске машина выехала на тротуар и снесла ограждение
В Челябинске подписывают петицию против шумозащитных экранов