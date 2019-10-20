В Челябинске экологичные автобусы вышли на новый маршрут

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-20T18:16:12+03:00

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«Неужели и на «четверке» теперь ездят новые автобусы? Впрочем, в выходные выпуск транспорт всегда меньше, потому машины ставят на многие маршруты. Завтра их вернут на маршрут №64», — сообщил в группе «Челябинский транспорт» горожанин Дмитрий Мартьянов.

Под постом пассажиры популярной «четверки» возмутились временными мерами: маршрут «Улица Мамина — ЮУрГУ» популярный, проходит по центру города. Но автобусов катастрофически не хватает, их приходится ждать по 20-30 минут. Маршрутки ходят куда чаще, и горожане вынуждены добираться на них. Если бы автобусы ходили часто, челябинцы пользовались бы муниципальным транспортом — он безопаснее и комфортнее.

В пресс-службе Управления транспорта администрации Челябинска ротацию автобусов подтвердили. Часть машин с маршрута № 64 действительно вышла на маршрут № 4. В понедельник все вернется к прежней схеме.

Новые машины на маршрут № 4 выйдут в ноябре, так как очередная партия челябинского заказа. Напомним, до конца года город должен получить 66 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. В следующем году мэрия хочет войти в федеральную программу для дальнейшего обновления подвижного состава автобусного парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU