В Челябинской области ветеран до 2019 года жил с паспортом СССР
Почему 83-летний Владимир Галкин из села Прохорово Сосновскоого района после развала СССР не получил паспорт гражданина РФ, объяснить не может и он сам. В детдом села Прохорово попал во время войну.
Вырос, работал в разных городах Союза. В 70-е вернулся в деревню, на мраморный рудник. Заработал звание ветерана труда.
28 лет назад страна развалилась, но Галкин не поменял паспорт:
- Я все думал, что вернется прежняя жизнь, - рассуждает наивный дедушка.
Нет паспорта, трудовая книжка утеряна. Значит, нет и пенсии. Старик перебивался случайными заработками, был благодарен любой помощи. Живет он в комнате без центрального отопления. В лес за дровами ходил, пока силы были, топил печь.
Односельчане сообщали о забытом человеке чиновникам. Но достучаться до них удалось только этой осенью. 17 октября Владимиру Галкину вручили паспорт гражданина РФ. Значит, будет и минимальная пенсия.
Чиновники местной администрации клянутся, что деда без внимания не оставят.
— Мы предложили Владимиру Алексеевичу переехать жить в дом престарелых. Он отказывается. Но вопрос этот решим: он уже не может заботиться о себе, — цитирует чиновников газета «Сосновская нива».
А пока сельчане купили машину дров старику. Завтра волонтеры сложат в его углу поленницу.
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