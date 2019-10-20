В Челябинской области ветеран до 2019 года жил с паспортом СССР

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-20T19:34:04+03:00

Ветерану из Челябинской области вручили первый его паспорт гражданина Российской Федерации. Фото: sn74.ru

До этого он жил в ветхом домишке и не получал пенсию

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Почему 83-летний Владимир Галкин из села Прохорово Сосновскоого района после развала СССР не получил паспорт гражданина РФ, объяснить не может и он сам. В детдом села Прохорово попал во время войну.

Вырос, работал в разных городах Союза. В 70-е вернулся в деревню, на мраморный рудник. Заработал звание ветерана труда.

28 лет назад страна развалилась, но Галкин не поменял паспорт:

- Я все думал, что вернется прежняя жизнь, - рассуждает наивный дедушка.

Нет паспорта, трудовая книжка утеряна. Значит, нет и пенсии. Старик перебивался случайными заработками, был благодарен любой помощи. Живет он в комнате без центрального отопления. В лес за дровами ходил, пока силы были, топил печь.

Односельчане сообщали о забытом человеке чиновникам. Но достучаться до них удалось только этой осенью. 17 октября Владимиру Галкину вручили паспорт гражданина РФ. Значит, будет и минимальная пенсия.

Чиновники местной администрации клянутся, что деда без внимания не оставят.

— Мы предложили Владимиру Алексеевичу переехать жить в дом престарелых. Он отказывается. Но вопрос этот решим: он уже не может заботиться о себе, — цитирует чиновников газета «Сосновская нива».

А пока сельчане купили машину дров старику. Завтра волонтеры сложат в его углу поленницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU