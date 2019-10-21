2019-10-21T06:12:25+03:00
Общество

В Магнитогорске аферисты умудрились продать продавцу бесплатную консультацию за 65 тысяч рублей

Пострадавший ищет адвоката, чтобы засудить коучей
Ирина КАРЕЛИНА
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Аферисты умудрились продать продавцу бесплатную консультацию за 65 тысяч рублейАферисты умудрились продать продавцу бесплатную консультацию за 65 тысяч рублей
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Вот так урок преподнесли продавцу! Находчивые коучи втюхали ему бесплатные курсы по немалой цене. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

— Нуждаюсь в адвокате как потерпевший. Посетил бесплатную консультацию, в ходе которой ко мне как к продавцу со стажем была применена методика продаж. Была консультация в бизнес-офисе Магнитогорска. Для отработки материала на скайп вывели оппонента из Екатеринбурга. А потом потребовали за свои услуги 65 тыс. руб., — написал Радик Усманов в группе «ВКонтакте».

Судя по комментариям, он далеко не единственный попался в сети этих аферистов. Они заманивают продажников на «бесплатную» консультацию. Потом выставляют цену: кому-то 25 тыс. руб, а кому — в два и даже три раза больше.

— Я стала возражать: «Я пришла на бесплатную консультацию, и денег у меня нет!» В ответ мне грубым тоном сказали позвонить родственникам и занять у них, — комментирует Кира Белая. — А схема такая: приходишь, рассказываешь свою историю, тебя подключают к скайпу, забалтывают, плавно подводя к договору с прописанной суммой, и оформляют. Сама работала в таких продажах, поэтому знаю, и не попалась!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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