Терпите до понедельника: в студенческом общежитии Магнитогорска закрывают туалет на выходные
О пикантной проблеме рассказали студенты Магнитогорска.
— На левом берегу в общежитии медицинского колледжа на четвертом этаже каждые выходные стали закрывать туалет. Туалеты очень старые и часто забиваются. Сантехник по выходным не работает, а обновление унитазов или сливной коммуникации не предвидится. Поэтому каждые выходные 60 человек вынуждены проситься в гости к знакомым, родственникам или «гулять» в торговых центрах, где есть туалет. На прилегающей территории медицинского общежития никаких удобств не предусмотрено, — пожаловались студенты в группе «ВКонтакте».
Пользователи соцсети все, как один, комментируют этот пост тремя словами: «Я в шоке!»
— Уважаемые студенты, не переживайте! Кошмар ваш в понедельник решим! Чем сможем, поможем! — обнадежила сотрудница колледжа Майя Берлякова.
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ИСТОЧНИК KP.RU