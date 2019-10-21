2019-10-21T04:26:59+03:00
Общество

Терпите до понедельника: в студенческом общежитии Магнитогорска закрывают туалет на выходные

60 будущих медиков вынуждены искать уборную по всему городу
Ирина КАРЕЛИНА
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Туалет не работает по выходнымТуалет не работает по выходнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О пикантной проблеме рассказали студенты Магнитогорска.

— На левом берегу в общежитии медицинского колледжа на четвертом этаже каждые выходные стали закрывать туалет. Туалеты очень старые и часто забиваются. Сантехник по выходным не работает, а обновление унитазов или сливной коммуникации не предвидится. Поэтому каждые выходные 60 человек вынуждены проситься в гости к знакомым, родственникам или «гулять» в торговых центрах, где есть туалет. На прилегающей территории медицинского общежития никаких удобств не предусмотрено, — пожаловались студенты в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети все, как один, комментируют этот пост тремя словами: «Я в шоке!»

— Уважаемые студенты, не переживайте! Кошмар ваш в понедельник решим! Чем сможем, поможем! — обнадежила сотрудница колледжа Майя Берлякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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