В Челябинске у мэра появился новый заместитель

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-21T07:33:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 октября, временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова представила на аппаратном совещании своего нового заместителя. За городское хозяйство сейчас отвечает Александр Астахов. Он челябинец, родился в 1983 году..

В 2005 окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». Вся трудовая биография связана с административно-хозяйственной деятельностью. Работал в аппарате городской Думы; далее, до сентября нынешнего года, - заместителем директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе».

Астахов назначен на место ушедшего в отставку Евгения Крехтунова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU