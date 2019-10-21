2019-10-21T07:33:37+03:00
Общество

В Челябинске у мэра появился новый заместитель

За городское хозяйство теперь отвечает Александр Астахов
Ольга АНТОНОВА
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Александр Астахов отвечает теперь за городское хозяйство. Фото: cheladmin.ruАлександр Астахов отвечает теперь за городское хозяйство. Фото: cheladmin.ru
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В понедельник, 20 октября, временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова представила на аппаратном совещании своего нового заместителя. За городское хозяйство сейчас отвечает Александр Астахов. Он челябинец, родился в 1983 году..

В 2005 окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». Вся трудовая биография связана с административно-хозяйственной деятельностью. Работал в аппарате городской Думы; далее, до сентября нынешнего года, - заместителем директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе».

Астахов назначен на место ушедшего в отставку Евгения Крехтунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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