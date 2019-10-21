В доме жителя Челябинской области нашли 70 литров «паленого» коньяка
В Катав-Ивановском районе полицейские нашли у местного жителя коньяк известных торговых марок с признаками контрафактности. Бутылки с «паленым» алкоголем изъяли и отправили на экспертизу.
— Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила более 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU