В доме жителя Челябинской области нашли 70 литров «паленого» коньяка

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-21T08:08:06+03:00

Такие бутылки изъяли силовики. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

За подделку алкоголя ему грозит тюрьма

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В Катав-Ивановском районе полицейские нашли у местного жителя коньяк известных торговых марок с признаками контрафактности. Бутылки с «паленым» алкоголем изъяли и отправили на экспертизу.

— Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила более 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU