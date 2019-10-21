В Челябинской области вспыхнула иномарка с водителем в салоне
Инцидент произошел в центре Миасса на прошедших выходных. Поздно вечером в субботу, 20 октября, местный житель стал заводить свою Opel Vectra и вдруг увидел, как из-под капота повалил дым. Водитель не растерялся, выскочил из машины и вызвал пожарных.
— Пламя повредило моторный отсек. Предварительная причина возгорания — неисправность автомобиля. В результате пожара никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе 5 ОФПС по Челябинской области.
В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются дознаватели.
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ИСТОЧНИК KP.RU