В Челябинской области 17-летний парень покончил с собой из-за романа с учительницей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-21T09:12:58+03:00

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В Каслях совершил суицид 17-летний подросток. По словам местных жителей, его тело нашли у дома молодой учительницы, с которой юноша якобы был в отношениях. Трагедия произошла неделю назад, но огласку она получила только сейчас.

— Парень не стремился к серьезным отношениям и обязательствам, а 25-летняя учительница хотела гарантий от него. Дама могла шантажировать ученика беременностью и своими болезнями, например опухолью мозга. В итоге, ни то, ни то не подтверждалось, — написали в группе во «ВКонтакте» «Плохие новости».

В посте также сообщается, что молодого человека недавно отчислили из школы. Он был судим за кражи, его ловили без прав за рулем. А также, что после случившегося педагог уволилась.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области сообщили, что пока не располагают информацией об инциденте. Наш корреспондент позвонил в следственный отдел по городу Касли, но здесь не взяли трубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU