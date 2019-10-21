В ВТБ-Онлайн доступны платежи системы «Город»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-21T10:08:44+03:00

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ВТБ реализовал возможность оплаты услуг через систему «Город» для жителей Челябинской области. Новая опция доступна в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн в разделе «Платежи».

Клиентам банка достаточно выбрать в поиске «Система «Город» Челябинская область». Оплатить услугу можно любым удобным способом: как с помощью карты системы «Город», так и по номеру лицевого счета. Проведенный платеж можно сохранить в качестве шаблона и повторять в несколько кликов.

В системе «Город» доступны платежи в адрес 2 800 предприятий региона, в том числе управляющих компаний, ТСЖ, образовательных учреждений, детских садов и других востребованных поставщиков услуг по всей области. Наличие комиссий и их размер соответствуют условиям системы, дополнительные сборы ВТБ не взимает.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал: «Приоритетом ВТБ является клиентоориентированный подход, поэтому мы внимательно отнеслись к пожеланиям челябинцев, пользующихся системой «Город». Теперь переводы через нее реализованы во всех версиях ВТБ-Онлайн, так что оплачивать услуги стало еще проще и комфортнее».