В Челябинской области врача отправили на исправительные работы за липовые медсправки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-21T10:56:16+03:00

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В Озерске медика из больницы №71 приговорили к полутора годам исправительных работ за выдачу липовых справок работникам. Он выписывал им листки о временной нетрудоспособности, чтобы те смогли отчитаться перед начальником за прогул. За один листок врач брал 3 тысячи рублей.

— Озерский городской суд признал врача-терапевта виновным в совершении преступлений по статье «Служебный подлог» и «Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Врачу назначено полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU