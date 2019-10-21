2019-10-21T11:08:04+03:00
Общество

Контроль качества: в «Уралэнергосбыт» работает комиссар по правам потребителей

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Новый гарантирующий поставщик «Уралэнергосбыт» применяет уникальную практику — в штате компании работает комиссар по правам потребителей — физических и юридических лиц.

Новый гарантирующий поставщик «Уралэнергосбыт» делает все возможное, чтобы помочь потребителям в решении различных вопросов. Растет сеть очных офисов обслуживания и их комфорт. Планомерно увеличивается эффективность работы телефонного центра поддержки клиентов и других заочных каналов обслуживания. Дополнительным шагом на этом пути стала работа в штате гарантирующего поставщика комиссара по правам потребителей, уполномоченного на осуществление внутреннего контроля качества обслуживания клиентов на всех этапах.

— Направление деятельности комиссара по правам потребителей создано неслучайно. Мы считаем качество оказанных услуг и клиентоориентированность приоритетом в нашей работе. Комиссар в данном случае является дополнительным звеном контроля и правовой поддержки клиента в этой цепочке. Кроме того, я надеюсь, он станет эффективным каналом обратной связи и получения информации для принятия управленческих решений, — сообщил генеральный директор «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

Если вы остались недовольны качеством обслуживания в офисах гарантирующего поставщика — направляйте обращения в адрес комиссара по правам потребителей по электронной почте: komissar@uralsbyt.ru.

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