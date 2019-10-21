В Челябинске будут судить представителя автосалона за взятку полицейскому в 500 тысяч

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-21T11:45:25+03:00

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Представитель челябинского автосалона пойдет по суд за дачу взятки полицейскому. В августе в салон «Феррум авто» нагрянула полиция. Десятки южноуральцев пожаловались, что его сотрудники пообещали им низкие цены на машины и выгодные условия кредита. Но в итоге покупатели отдали большую сумму. Машины обошлись им дороже, чем у официальных диллеров.

Предприниматель попытался уладить проблему, дав взятку одному из силовиков.

— Он передал 500 тысяч рублей сотруднику регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции за решение вопроса о возвращении изъятых системных блоков, паспортов транспортных средств и сотрудников организации. После передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Бизнесмену предъявили обвинение по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере». Уголовное дело направлено в Курчатовский районный для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU