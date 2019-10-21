«Двое погибли»: в ДТП под Челябинском столкнулись два мусоровоза
Сегодня, 21 октября, в полдень в Сосновском районе случилась авария. С мусорного полигона выезжал на трассу мусоровоз. В этот момент в него врезался КамАЗ, тоже занимающийся разгрузкой мусора.
По словам очевидцев, два человека погибли и один попал в больницу. В пресс-службе ГУ МВД подробные комментарии дадут позже, ведется расследование инцидента.
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ИСТОЧНИК KP.RU