2019-10-21T12:46:24+03:00
Происшествия

«Двое погибли»: в ДТП под Челябинском столкнулись два мусоровоза

Страшная авария случилась в Полетаево
Андрей СОКОЛОВ
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Фото с места аварии. vk.com/achnovФото с места аварии. vk.com/achnov
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Сегодня, 21 октября, в полдень в Сосновском районе случилась авария. С мусорного полигона выезжал на трассу мусоровоз. В этот момент в него врезался КамАЗ, тоже занимающийся разгрузкой мусора.

По словам очевидцев, два человека погибли и один попал в больницу. В пресс-службе ГУ МВД подробные комментарии дадут позже, ведется расследование инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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