2019-10-21T12:52:17+03:00
Общество

93-летний болельщик «Трактора» впервые увидит любимую команду на льду в Челябинске

Хабрахман Абдуллин побывает на игре «Трактора» с «Амуром»
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Hornews.conФото: Hornews.con
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Самым преданным фанатом хоккейного клуба «Трактор» признали 93-летнего Хабрахмана Абдуллина. Он ветеран Великой Отечественной войны, бывший снайпер, пишет сайт Hornews.com.

Хабрахман Хатимович лучше всех разбирается в истории клуба, знает ветеранов «черно-белых» и лелеет фирменный трофей — шарф болельщика «Трактора». В селе Кулуево Аргаяшского района, где живет ветеран, все его знают как почитателя команды «Трактор». Но видел трансляции только по телевизору, а на игре ни разу не был.

СМИ узнали, что ветеран был призван в армию в ноябре 1943 года. В Чебаркульской учебной части обучился на снайпера и сражался на Ленинградском фронте в 947-м отдельном стрелковом полку. Тяжело ранен летом 1944 года. Вернулся на фронт в звании сержанта и в мае 1945 встретил Победу в городе Сортавала на границе с Финляндией. Награжден медалями «За боевые Заслуги», медаль Жукова, «За победу над Германией», орден Отечественной войны 2 степени. Потом еще 5 лет служил на границе с Финляндией.

Узнав о таком необычном болельщике, в ХК «Трактор» решили привезти Хабрахмана Хатимовича на матч клуба, который состоится 26 октября. В эту субботу «Трактор» как раз сыграет дома с хабаровским «Амуром».

Сейчас пресс-служба Трактора решает вопросы про трансферу и по сопровождению. Скорее всего, ветерана будет сопровождать кто-то из родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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