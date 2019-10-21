2019-10-21T15:08:01+03:00
Общество

В роддомах Челябинска рожениц заставят учить правила дорожного движения

Специальные тренинги начнутся уже на этой неделе
Лидия ПЕСКОВА
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А вы знаете, как нужно правильно переходить дорогу с коляской?А вы знаете, как нужно правильно переходить дорогу с коляской?Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сотрудники городской ГИБДД уже на этой неделе начнут проводить тренинги в роддомах Челябинска. Женщин научат выбирать автокресла, правильно перевозить ребенка в автомобиле и переходить дорогу с коляской.

— Челябинская область станет тридцатым регионом, где запускается проект «Детство без опасности». Наши сотрудники расскажут мамам о правилах перевозки детей, — говорят в городской ГИБДД.

Кстати, за 9 месяцев 2019 года на территории Челябинской области зарегистрировано 382 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Восемь детей погибли и 420 получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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