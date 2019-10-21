«Челябинск» одержал крупную победу над лидером первенства России по футболу

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-21T15:08:20+03:00

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После первого тайма «горожане» уже вели со счетом 2:0. Сначала Егор Дорохов технично перебросил вратаря — 1:0, а спустя всего три минуты капитан команды Сергей Игнатьев «наказал» гостей за фол в штрафной площади точным ударом с 11-метрового (2:0).

Правда «КамАЗ» точно также, с разницей в несколько минут, отыгрался в начале второго отрезка матча. Два точных удара и счет уже 2:2. «Голевой дождь» на этом не закончился. Два удара Виктора Курышева и снова Сергея Игнатьева довели счет до победных 4:2.

После матча главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников отметил, что игроки сумели полностью выложиться, и что матч получился довольно драматичным.

Эта победа позволила «Челябинску» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице первенства России (ПФЛ, группа «Урал-Поволжье»). «КамАЗ» остается на первой строчке.

3 ноября «Челябинск» проведет заключительный матч перед зимним перерывом в первенстве с «Зенитом-Ижевск».

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ИСТОЧНИК KP.RU