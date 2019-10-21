Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-21T15:28:44+03:00

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Банк УРАЛСИБ предлагает дебетовую карту «Прибыль» во всех своих офисах на территории РФ. Ранее карта выпускалась в пилотном режиме в некоторых городах присутствия Банка.

Карта «Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ, предусматривая начисление процентов на остаток и кэшбэк до 3% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус».

Ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте — от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

По программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей в месяц или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Дополнительная информация по Карте:

Комиссии по карте «Прибыль»: перевыпуск с прежним сроком действия карты 299 руб.; смена ПИН-кода/Разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее-БТ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее — Банка), 30 руб., в БТ других банков 50 руб.; запрос об остатке денежных средств через БТ др. банков 30 руб.

Обслуживание неактивного карт. счета от 365 до 730 дней 199 руб., от 730 дней (включительно) 250 руб.; выдача наличных (далее-ВН) в пунктах ВН (далее-ПВН) — 0,7% от суммы операции (далее-СО); ВН в ПВН и БТ других банков на территории РФ при СО до 3000 руб. — 49 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ -1% от СО, но не менее 110 руб, может взиматься доп. комиссия др. банками.

ВН без Карты в ПВН филиала Банка в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) -1% от СО, от 1 до 3 млн. руб — 5%, от 3 млн. руб. — 10%; ВН без Карты в ПВН филиала Банка «Южный», в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.)-5% от СО.

Зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее-БПТ) банков — согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5% от СО. Безналичный перевод средств (далее-БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты других банков по перечню -1,5% от СО, но не менее 60 руб. БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню -1% от СО, но не менее 30 руб. БПС в др. организациях с Карты на карту других банков — 1% от СО, но не менее 60 руб. БПС на сайте Банка с карты на карту других банков — 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ.

БПС возможны только с карт/на карту Visa/MasterCard.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Генеральная лицензия Банка России №30.

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