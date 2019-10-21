Плюс одиннадцать. В Челябинск пришла очередная партия новых автобусов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-21T15:49:52+03:00

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Одиннадцать новых ЛиАЗов поставят на маршруты N 64, 4, 34 и 81. Как сообщил начальник городского управления транспорта Максим Кичеев, до конца октября все машины выйдут на линии.

Параллельно чиновники взялись за нелегальных маршрутчиков. В рейдах с ГИБДД и сотрудников управления транспорта на штрафстоянке оказалось более 60 машин. В числе нелегалов — популярная маршрутка № 64. Два года она работала на популярном маршруте незаконно.

— Маршрутки нет в реестре два года, она полностью дублировала регулярный муниципальный 64й маршрут. Это ездили нелегалы, сейчас по ним ведется большая работа, — пояснил Кичеев.

Горожане жалуются: из-за снятых машин нелегального маршрута в работе транспорта образовался коллапс. Власти намерены решить проблему усилением числа автобусов на востребованном маршруте.

— Работа по нелегальным перевозчикам работа пошла, есть результат. Нет больше нелегальных маршрутов № 79, 84, 52. Естественно, пошли жалобы на пробелы в перевозках, в частности, на № 79. Мы наращиваем число троллейбусов на маршруте № 14. Есть автобусный маршрут № 71 «Парковый — ЧМЗ», который идет через Братьев Кашириных. Усилим маршрут новыми автобусами. Усилим маршрут № 34 «ул. Мамина — ЮУрГУ», — рассказал Кичеев.

Всего до конца года Челябинск получит 66 новых автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU