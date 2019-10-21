В центре Челябинска в час пик опрокинулся внедорожник
ДТП произошло вечером в понедельник, 21 октября. На проспекте Ленина между улицами Российская и Свободы иномарка опрокинулась набок. На кадрах с места аварии видно, что возле машины лежит колесо. Может быть, водитель недавно «переобулся», а колесо в шиномонтажке плохо прикрутили.
— Столкнулись три машины: «Мазда», «Мерседес» и внедорожник. Последний перевернулся. Пробка огромная, так как авария заняла три полосы, — пишут очевидцы в соцсетях.
Скорой помощи на месте аварии нет, вероятно, в ДТП никто серьезно не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU