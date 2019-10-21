2019-10-21T22:01:25+03:00
Спорт

Две шайбы капитана Дмитрия Калинина помогли «Трактору» в гостях переиграть «Локомотив»

Победа челябинцев с минимальным счетом 2:1.
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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Болельщики заждались. В последних четырех матчах черно-белые стабильно проигрывали. Наконец-то эта серия прервалась в Ярославле. «Трактор» одержал победу с популярным для себя счетом 2:1. Напомним, именно с таким результатом черно-белые выиграли у «Локо» в Челябинске на старте чемпионата КХЛ. Кстати, уже в 11 матчах «Трактор» уходит со льда с таким счетом (либо в свою пользу, либо в пользу соперника).

Капитан «Трактора» Дмитрий Калинин сделал дубль с разницей в пару минут в начале второго отрезка матча. Ярославцы до финальной сирены сумели отыграть только одну шайбу.

— Обе команды сейчас не в лучшем положении, Нам нужно было просто выиграть. Перестроили игру в большинстве, и это помогло нам во втором периоде, — отметил после матча главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

23 октября «Трактор» в Риге сыграет с местным «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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