Три улицы в Челябинске остались без отопления
Утром во вторник, 22 октября, в Ленинском районе города случилась коммунальная авария. Из-за нее дома на нескольких улицах остались без отопления.
Батареи остыли в нескольких многоквартирных домах, которые расположены на улицах Гагарина, Дзержинского и Гончаренко. Детские сады и школы, другие общественные здания не пострадали.
По информации мэрии, на место аварии уже отправилась глава Челябинска Наталья Котова. Ремонтные работы уже ведутся.
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ИСТОЧНИК KP.RU