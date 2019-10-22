Три улицы в Челябинске остались без отопления

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-22T07:39:44+03:00

Тепло пропало в жилых домах, школы и садики работают в обычном режиме. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Утром во вторник, 22 октября, в Ленинском районе города случилась коммунальная авария. Из-за нее дома на нескольких улицах остались без отопления.

Батареи остыли в нескольких многоквартирных домах, которые расположены на улицах Гагарина, Дзержинского и Гончаренко. Детские сады и школы, другие общественные здания не пострадали.

По информации мэрии, на место аварии уже отправилась глава Челябинска Наталья Котова. Ремонтные работы уже ведутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU