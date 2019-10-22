Десять новых трамваев, купленных для Челябинска, оказались бэушными

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-22T08:08:14+03:00

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Челябинск получит десять новых трамваев. Правда, все они уже бэушные. Компания «ЧелябГЭТ» купила их за семь миллионов рублей и планирует получить уже сегодня, 22 октября.

— Трамваи куплены не за бюджетные деньги, а за деньги компании «ЧелябГЭТ». Почему выбор остановился на машинах, которые уже были в эксплуатации, я не знаю. Новые трамваи, а также троллейбусы будут куплены для Челябинска в рамках федеральной программы в 2020-м году. Приобретать их будут по конкурсу, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов.

Из-за возможно разгрузки новых вагонов во вторник, 22 октября, в обеденное время могут измениться интервалы движения трамваев №6, №17 и №20. В часы-пик трамваи будут ходить по обычному расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU