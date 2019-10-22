В Челябинске выяснили, почему без тепла остались дома в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-22T08:11:03+03:00

В Челябинске выяснили, почему без тепла и воды остались дома Ленинского района

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Отопление в Ленинском отрубили ночью. Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, из-за незаконного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе произошел гидравлический удар.

Магистраль не выдержала перепадов давления и лопнула. Чтобы выяснить, где рвануло, отключили теплоснабжение и горячую воду в 154 многоквартирных и 152 частных домов в Ленинском районе. Без коммунальных удобств сейчас 20 тыс человек, 17 больниц, детсадов и школ. Вся социальная сфера, к слову, работает в привычном режиме. Температура в зданиях отвечает нормативам.

В администрации района работает оперативный штаб под руководством градоначальницы Натальи Котовой. По всем вопросам жители могут обращаться в Администрацию Ленинского района по тел.(351) 253-23-05, 263-34-44.

Уже час идут пробные запуски системы. Жителей просят внимательно отнестись к работе батарей в квартирах. В случаях ЧП звонить в штаб.

Запуск идет в присутствии специалистов «УСТЭК-Челябинск».

Кстати, все объекты компании «УСТЭК-Челябинск» застрахованы. Если из-за аварии жилью челябинцев или общедомовому имуществу нанесен ущерб, он будет возмещен. Памятку о действиях в случае нештатной ситуации доведут до горожан в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU