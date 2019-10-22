Строители конгресс-холла в Челябинске сбрасывали в Миасс дренажные воды

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-22T08:45:50+03:00

Конгресс-холл не построили, а река загажена еще больше.

Изменить размер текста: A A

Подрядные организации, начинавшие строить конгресс-холл на набережной Миасса, привлечены к административной ответственности. Поводом для наказания стал сброс дренажных вод в реку Миасс. Их сливали в водоем, не имея разрешительных документов. Теперь на месте конгресс-холла строится магистральный коллектор.

— В коллектор должны попасть все стоки с улиц Цвиллинга, Свободы, Пушкина, Советской, а также многострадальная речка Игуменка, в которую попадают ливневые и канализационные стоки в Ленинском и Советском районе, — рассказал «Деловому кварталу» начальник управления экологического просвещения министерства экологии Виталий Безруков.

Не так давно из-за хаоса с ливневками на реке Миасс появилось нефтяное пятно. Чиновники предлагают провести инвентаризацию всех ливневых стоков и поставить их на баланс, а потом отвести стоки на локальные очистные сооружения или в центральную канализацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, где находятся незаконные стоки в Миасс?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU