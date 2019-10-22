Челябинская область поддержит экспорт АПК региональными субсидиями

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-22T09:40:45+03:00

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Минсельхоз Челябинской области начал прием документов на выплату субсидий с целью компенсировать часть затрат предприятий-экспортеров на перевозку продукции автомобильным транспортом. Впервые в этом году из регионального бюджета на эти цели выделено 67,5 млн рублей.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК», реализуемый в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» призван обеспечить увеличение экспорта продукции агрокомплекса в Челябинской области со 108,4 млн долларов в 2018 году до 292 млн долларов в 2024 году.

Челябинская область поставляет на экспорт продукцию, производимую в профицитных объемах: муку, крупы, макаронные изделия, готовые гарниры и супы, кондитерские изделия, масложировую продукцию, мясо птицы.

— Сегодня Челябинская область первая в Уральском федеральном округе по объемам агроэкспорта, но и задача стоит масштабная — увеличить объем экспорта втрое. С целью поддержать региональные кампании учреждены региональные субсидии, в этом году их объем составит 67,5 млн рублей. Аналогичные субсидии с 2017 года выплачиваются из федерального бюджета. В прошлом году их общая сумма составила 34,7 млн рублей, в этом году — пока 27,5 млн рублей, еще на 17 млн оформлены заявки, — рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Кроме этого, две компании — «Макфа» и объединение «Союзпищепром» смогут получить льготные кредиты в объеме 500 млн рублей на расширение производства и экспорта.

Экспортно ориентированный проект по строительству производственного логистического комплекса стоимостью 3,8 млрд рублей реализует ООО «Ресурс». Компании были одобрены льготные кредиты на общую сумму 5 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей уже получены и запущены в строительство. По словам директора компании Владимира Зяблина, это позволит нарастить объемы производства (крупы, крупы в варочных пакетах и т.д.) со 125 тыс. тонн в год до 215 тыс. тонн к 2025 году.

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