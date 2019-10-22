2019-10-22T09:43:56+03:00
Общество

В 6-й больнице Челябинска, из которой уволились травматологи, раскрыли реальную зарплату врачей

Лечебное учреждение проверит Росздравнадзор
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Работу травмпункта проверит Росздравнадзор.Работу травмпункта проверит Росздравнадзор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Челябинская ГКБ № 6 столкнулась с дефицитом травматологов. За последние месяцы из больницы уволились сразу два доктора. Работать в травме сейчас приходится даже хирургам. По словам персонала, сбежавшие жаловались на большую нагрузку и маленькие зарплаты.

Новость об увольнении стала одной из самых читаемых в местных СМИ и вызвала шквал возмущения горожан. Многие встали на позицию обиженных травматологов. Тогда в больнице раскрыли зарплату врачей и объяснили принцип ее начисления.

— Средняя зарплата врачей-травматологов 6-й больницы превышает 65 тысяч рублей. Травматологам увеличена оплата за работу в ночное время, а за каждое дежурство в травмпункте введены стимулирующие выплаты размером 8 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГКБ №6.

Были ли нарушения при начислении зарплат медикам, окончательно скажет Росздравнадзор. Ведомство проверит обстоятельства увольнения травматологов и их зарплаты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Есть новости?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всем жителям Челябинской области должны повысить зарплату в 2020-м году
В Челябинске без отопления и горячей воды по-прежнему жители 220 домов
Скандал в школе Магнитогорска: чем закончился бойкот второклассников
В Челябинске соцзащиту заставили выдать пенсионеру корочки «Ветерана труда»
Виновника коммунальной аварии в Ленинском районе Челябинске назовет Следственный комитет
В Челябинской области автомобилистка выжила после лобового столкновения с фурой
Пять самых актуальных вопросов энергетикам
В центре Челябинска столкнулись три иномарки
Судебного пристава на пять лет посадили за взятки в Челябинской области
Житель Магнитогорска похитил автомобиль при помощи эвакуатора
Челябинская область поддержит экспорт АПК региональными субсидиями
Строители конгресс-холла в Челябинске сбрасывали в Миасс дренажные воды
В Челябинске Алексей Текслер за рулем авто осмотрит дороги
В Челябинске выяснили, почему без тепла остались дома в Ленинском районе
Десять новых трамваев, купленных для Челябинска, оказались бэушными
Карты Альфа-банка с программами лояльности получили награду Frank RG
Три улицы в Челябинске остались без отопления
За убийцей Ксении Каторгиной нашли еще один криминальный эпизод в Челябинске
В Челябинске может появиться «музейная миля»