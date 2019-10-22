В 6-й больнице Челябинска, из которой уволились травматологи, раскрыли реальную зарплату врачей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-22T09:43:56+03:00

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Челябинская ГКБ № 6 столкнулась с дефицитом травматологов. За последние месяцы из больницы уволились сразу два доктора. Работать в травме сейчас приходится даже хирургам. По словам персонала, сбежавшие жаловались на большую нагрузку и маленькие зарплаты.

Новость об увольнении стала одной из самых читаемых в местных СМИ и вызвала шквал возмущения горожан. Многие встали на позицию обиженных травматологов. Тогда в больнице раскрыли зарплату врачей и объяснили принцип ее начисления.

— Средняя зарплата врачей-травматологов 6-й больницы превышает 65 тысяч рублей. Травматологам увеличена оплата за работу в ночное время, а за каждое дежурство в травмпункте введены стимулирующие выплаты размером 8 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГКБ №6.

Были ли нарушения при начислении зарплат медикам, окончательно скажет Росздравнадзор. Ведомство проверит обстоятельства увольнения травматологов и их зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU