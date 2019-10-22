2019-10-22T09:59:18+03:00
Происшествия

Житель Магнитогорска похитил автомобиль при помощи эвакуатора

И чуть было не сдал его в металлолом
Лидия ПЕСКОВА
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Безработный придумал украсть машину чужими руками.Безработный придумал украсть машину чужими руками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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30-летний житель Магнитогорска положил глаз на машину, которая долго стояла на неохраняемой стоянке без эксплуатации. Мошенник вызвал за деньги эвакуатор и попросил отвезти авто в другой двор, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Настоящий хозяин все же хватился своей машины, когда та пропала из виду. И обратился за помощью в МВД. Полиция смогла найти его тачку и задержала подозреваемого в угоне. Задержанный признался, что хотел сдать автомобиль в металлолом.

Теперь безработному злоумышленнику грозят пять лет заключения за кражу чужого имущества. С мужчины взяли подписку о невыезде. Злоумышленника проверяют на причастность к другим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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