Житель Магнитогорска похитил автомобиль при помощи эвакуатора
30-летний житель Магнитогорска положил глаз на машину, которая долго стояла на неохраняемой стоянке без эксплуатации. Мошенник вызвал за деньги эвакуатор и попросил отвезти авто в другой двор, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Настоящий хозяин все же хватился своей машины, когда та пропала из виду. И обратился за помощью в МВД. Полиция смогла найти его тачку и задержала подозреваемого в угоне. Задержанный признался, что хотел сдать автомобиль в металлолом.
Теперь безработному злоумышленнику грозят пять лет заключения за кражу чужого имущества. С мужчины взяли подписку о невыезде. Злоумышленника проверяют на причастность к другим преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU