Судебного пристава на пять лет посадили за взятки в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-22T10:15:43+03:00

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Судебный пристав-исполнитель из Миасса стал фигурантом уголовного дела после того, как его поймали на взятках.

— В 2016-2018 годах мужчина получил от граждан 92 тысячи рублей за незаконные действия в их интересах. За деньги пристав прекращал исполнительные производства, а также снимал запреты на регистрацию имущества, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Миасский городской суд вынес приговорил пристава к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, мздоимец выплати государству 400 тысяч рублей в виде штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU