2019-10-22T10:18:09+03:00
Происшествия

В центре Челябинска столкнулись три иномарки

Есть пострадавшие
Валентина ВАГАНОВА
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Разбиты три машины.Разбиты три машины.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Авария произошла на улице Худякова днем в понедельник, 21 октября. Возле дома №22 столкнулись Kia, Volvo и Peugeot. По фотографиям с места аварии видно, что машины сильно разбиты. Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны, люди стояли в ней по 40 минут.

Пострадали водитель и пассажир Volvo. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пострадали водитель и пассажир Volvo.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Водитель Kia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo, которая в результате врезалась в Peugeot. Пострадал 55-летний водитель Volvo, ему назначили амбулаторное лечение, и его 54-летняя пассажирка — ее госпитализировали, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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