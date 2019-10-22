Пять самых актуальных вопросов энергетикам

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-22T10:17:34+03:00

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«Уральская энергосбытовая компания» начала свою работу три месяца назад. Несмотря на обширную информационную кампанию, различные вопросы от граждан продолжают поступать. Мы составили топ самых задаваемых.

— Обязательно ли передавать показания счетчиков или можно ли обойтись без этой процедуры?

Передавать показания нужно, от этого зависит корректность расчетов и сумма начислений. Если сообщать показания ежемесячно в срок до 25 числа, то разногласий с потребителем, как правило, не возникает. Начисления производятся ровно по тем данным, которые дал потребитель. Показания, переданные позже, будут учтены только в следующем расчетном периоде. В компании предусмотрены различные способы, чтобы вовремя подавать информацию о потреблении: через сайт компании uralsbyt.ru, по телефону 8-800-1000-172, в центре обслуживания потребителей и местах оплаты коммунальных платежей. В случае отсутствия показаний в течение трех месяцев для расчета применяется среднемесячный объем потребления электроэнергии. Начиная с четвертого месяца без информации о показаниях расчет производится по нормативу потребления с учетом количества зарегистрированных лиц по данному адресу. При отсутствии проживающих объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников жилья.

— Как часто нужно менять приборы учета?

Мы рекомендуем менять счетчики по истечении срока их межповерочного интервала. На этот период завод-изготовитель гарантирует достаточную точность работы прибора с допустимой погрешностью учета ±2%. После прибор может неверно учитывать расход потребленной электроэнергии. Длительность межповерочного интервала варьируется от 4 до 16 лет. Информация о сроке работы указана в паспорте прибора, но волноваться по этому поводу не стоит. Сбытовая компания сама сообщит абонентам о необходимости поверки или замены счетчика. Такое уведомление будет содержаться в квитанции за электроэнергию. О состоянии счетчиков также можно узнать по телефону горячей линии «Уралэнергосбыт» 8-800-22-22-500 или в центре очного обслуживания потребителей.

— Кому начисляется повышающий коэффициент?

Повышающий коэффициент начисляется только в том случае, если в помещении не установлен прибор учета, хотя для этого есть все технические возможности, а также в случае истечения срока межповерочного интервала. Тогда стоимость потребленной электроэнергии определяется исходя из норматива и повышающего коэффициента равного 1,5.

— Выгодно ли устанавливать двухтарифный прибор учета?

Чтобы понять насколько выгодно устанавливать двухтарифный прибор учета, проведите небольшой эксперимент. В течение недели записывайте, сколько электроэнергии вы тратите в дневные и ночные часы. С учетом разницы тарифов посчитайте, насколько это выгодно. Ночной тариф действует с 23 до 7 часов утра. Если в месяц вы тратите 100 киловатт, из них 70 — днем и 30 — ночью, то устанавливать двухтарифный прибор учета не имеет смысла. Экономия составит всего 1,5%.

— Если в доме никто не проживает, а счета за электроэнергию приходят?

Для корректного начисления показания необходимо передавать ежемесячно, даже в том случае, если они не меняются. Если прибор учета отсутствует, начисления будут производиться по нормативу потребления с учетом зарегистрированных по данному адресу лиц. При сезонном потреблении электроэнергии необходимо написать заявление в ООО «Уралэнергосбыт» о временном прекращении подачи электроэнергии в жилом доме, в этом случае сотрудник «Уралэнергосбыт» зафиксирует отключенное состояние электроустановки и начисление платы производиться не будет. Даже если вы не живете в квартире все лето и потребление электроэнергии не происходит, необходимо ежемесячно передавать одинаковые показания, в таком случае вы избежите лишних начислений.

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