В Челябинской области автомобилистка выжила после лобового столкновения с фурой
64-летняя жительница Миасса явно родилась в рубашке. На своем Hyundai i30N она врезалась в фуру и отделалась легкими травмами. ДТП произошло днем 21 октября, в районе дома №96 по улице Демидова.
— Водитель не выбрала безопасную скорость движения не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Scania. За рулем большегруза был 46-летний водитель, — рассказали в ОГИБДД России по Миассу.
После столкновения иномарка съехала в кювет. У машины разбит весь перед, предстоит серьезный ремонт. Самой автомобилистке медики назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU