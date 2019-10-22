2019-10-22T10:38:13+03:00
Происшествия

В Челябинской области автомобилистка выжила после лобового столкновения с фурой

Она на полном ходу врезалась в большегруз
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
После столкновения иномарка съехала в кювет. Фото: ОГИБДД России по МиассуПосле столкновения иномарка съехала в кювет. Фото: ОГИБДД России по Миассу
Изменить размер текста:

64-летняя жительница Миасса явно родилась в рубашке. На своем Hyundai i30N она врезалась в фуру и отделалась легкими травмами. ДТП произошло днем 21 октября, в районе дома №96 по улице Демидова.

— Водитель не выбрала безопасную скорость движения не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Scania. За рулем большегруза был 46-летний водитель, — рассказали в ОГИБДД России по Миассу.

После столкновения иномарка съехала в кювет. У машины разбит весь перед, предстоит серьезный ремонт. Самой автомобилистке медики назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всем жителям Челябинской области должны повысить зарплату в 2020-м году
В Челябинске без отопления и горячей воды по-прежнему жители 220 домов
Скандал в школе Магнитогорска: чем закончился бойкот второклассников
В Челябинске соцзащиту заставили выдать пенсионеру корочки «Ветерана труда»
Виновника коммунальной аварии в Ленинском районе Челябинске назовет Следственный комитет
Пять самых актуальных вопросов энергетикам
В центре Челябинска столкнулись три иномарки
Судебного пристава на пять лет посадили за взятки в Челябинской области
Житель Магнитогорска похитил автомобиль при помощи эвакуатора
В 6-й больнице Челябинска, из которой уволились травматологи, раскрыли реальную зарплату врачей
Челябинская область поддержит экспорт АПК региональными субсидиями
Строители конгресс-холла в Челябинске сбрасывали в Миасс дренажные воды
В Челябинске Алексей Текслер за рулем авто осмотрит дороги
В Челябинске выяснили, почему без тепла остались дома в Ленинском районе
Десять новых трамваев, купленных для Челябинска, оказались бэушными
Карты Альфа-банка с программами лояльности получили награду Frank RG
Три улицы в Челябинске остались без отопления
За убийцей Ксении Каторгиной нашли еще один криминальный эпизод в Челябинске
В Челябинске может появиться «музейная миля»