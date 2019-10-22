В Челябинской области автомобилистка выжила после лобового столкновения с фурой

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-22T10:38:13+03:00

После столкновения иномарка съехала в кювет. Фото: ОГИБДД России по Миассу

Она на полном ходу врезалась в большегруз

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64-летняя жительница Миасса явно родилась в рубашке. На своем Hyundai i30N она врезалась в фуру и отделалась легкими травмами. ДТП произошло днем 21 октября, в районе дома №96 по улице Демидова.

— Водитель не выбрала безопасную скорость движения не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Scania. За рулем большегруза был 46-летний водитель, — рассказали в ОГИБДД России по Миассу.

После столкновения иномарка съехала в кювет. У машины разбит весь перед, предстоит серьезный ремонт. Самой автомобилистке медики назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU