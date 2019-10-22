2019-10-22T11:09:19+03:00
Общество

В Челябинске соцзащиту заставили выдать пенсионеру корочки «Ветерана труда»

Теперь мужчина сможет оформить льготы
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина смог добиться справедливости.Мужчина смог добиться справедливости.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Центрального района Челябинска помогла челябинцу получить заслуженное звание «Ветерана труда».

Десять лет назад житель Челябинска получил медаль «За отличие в службе». Приказ о награждении подписал начальник областного полицейского главка. Награжденный надеялся, что награда дает ему право плучить корочки «Ветерана труда». Но в соцзащите в присвоении звания отказали. Тогда мужчина обратился за помощью в прокуратуру, а надзорное ведомство вышло в суд.

— Поскольку условия, необходимые для признания права на звание «Ветеран труда», соблюдены, отказ соцзащиты является незаконным. Мы направили исковое заявление в суд и выиграли дело, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Теперь надзорное ведомсnво ждет, когда пенcионеру выдадут заветные корочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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