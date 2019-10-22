В Челябинске соцзащиту заставили выдать пенсионеру корочки «Ветерана труда»
Прокуратура Центрального района Челябинска помогла челябинцу получить заслуженное звание «Ветерана труда».
Десять лет назад житель Челябинска получил медаль «За отличие в службе». Приказ о награждении подписал начальник областного полицейского главка. Награжденный надеялся, что награда дает ему право плучить корочки «Ветерана труда». Но в соцзащите в присвоении звания отказали. Тогда мужчина обратился за помощью в прокуратуру, а надзорное ведомство вышло в суд.
— Поскольку условия, необходимые для признания права на звание «Ветеран труда», соблюдены, отказ соцзащиты является незаконным. Мы направили исковое заявление в суд и выиграли дело, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Теперь надзорное ведомсnво ждет, когда пенcионеру выдадут заветные корочки.
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ИСТОЧНИК KP.RU