В Челябинске без отопления и горячей воды по-прежнему жители 220 домов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-22T11:28:55+03:00

В Ленинском районе до сих пор не ликвидирована крупная коммунальная авария

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До сих пор не устранена авария на магистральных коммунальных сетях в Ленинском районе Челябинска. По данным компании «УСТЭК-Челябинск», к этому часу по-прежнему отключены 152 частных жилых дома. Тепло и горячая вода поданы 68 многоквартирных домов (из 154 отключенных ночью), и восемь детсадов, школ, больниц (из 17 отключенных ранее).

Напомним, ЧП случилось минувшей ночью из-за незаконного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе.

Магистраль не выдержала гидравлического удара и лопнула. Чтобы выяснить, где рвануло, отключили теплоснабжение и горячую воду.

Причины крупной коммунальной аварии устанавливает Следственный комитет.

— Проводится доследственная проверка. Мы должны оценить работу властей и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойного снабжения теплоресурсами. Итоги проверки находятся на контроле у руководства следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В администрации Ленинского района работает штаб по устранению ЧП. Все вопросы можно задать по тел (351) 256-23-05, 263-34-44.

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ИСТОЧНИК KP.RU