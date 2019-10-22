В Челябинске без отопления и горячей воды по-прежнему жители 220 домов
До сих пор не устранена авария на магистральных коммунальных сетях в Ленинском районе Челябинска. По данным компании «УСТЭК-Челябинск», к этому часу по-прежнему отключены 152 частных жилых дома. Тепло и горячая вода поданы 68 многоквартирных домов (из 154 отключенных ночью), и восемь детсадов, школ, больниц (из 17 отключенных ранее).
Напомним, ЧП случилось минувшей ночью из-за незаконного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе.
Магистраль не выдержала гидравлического удара и лопнула. Чтобы выяснить, где рвануло, отключили теплоснабжение и горячую воду.
Причины крупной коммунальной аварии устанавливает Следственный комитет.
— Проводится доследственная проверка. Мы должны оценить работу властей и коммунальных организаций, в чьи обязанности входит обеспечение бесперебойного снабжения теплоресурсами. Итоги проверки находятся на контроле у руководства следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
В администрации Ленинского района работает штаб по устранению ЧП. Все вопросы можно задать по тел (351) 256-23-05, 263-34-44.
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ИСТОЧНИК KP.RU