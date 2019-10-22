Воспитатель из Челябинска собрала коллекцию кукол Барби и диснеевских принцесс

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-22T13:12:48+03:00

На фото справа Марина держит фарфоровую Барби «Фаберже» — ей уже 20 лет. Фото: Hornews.com

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Хобби 30-летней Марины Байновой из Челябинска — коллекционирование кукол. У нее дома хранится около сотни пластмассовых красавиц в роскошных платьях. Такую богатую коллекцию Марина собрала за восемь лет.

Девушка ищет экземпляры по всей стране и даже за рубежом. Некоторых кукол не найти в магазинах игрушек. Например, у Марины есть фарфоровая Барби «Фаберже» — ей уже 20 лет. Это авторская работа, платье инкрустировано кристаллами Сваровски.

— На днях я получила новых кукол. Это лимитированная кукла Анна из мультфильма «Холодное сердце», она 40 см в высоту. Во всем мире таких кукол всего 5000 штук. Также получила дизайнерскую Моану из диснеевского мультика, она очень красивая в коллекционном боксе, — рассказала Марина изданию Hornews.com.

Марина коллекционирует кукол восемь лет. Фото: Hornews.com

Коллекционирование кукол — недешевое хобби. Марине нередко приходится копить. Одна Барби из диснеевской коллекции стоит от 1 200 до 12 000 рублей и дороже. А шарнирные куклы, особенностью которых являются соединительные шарики между частями тела, стоят и вовсе — до 90 000.

Марина Байнова мама троих детей, работает в детском саду № 18. Для своих маленьких подопечных она иногда устраивает выставку кукол, от которой дети в восторге.

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ИСТОЧНИК KP.RU