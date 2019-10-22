«Лохматый чемпион»: домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-22T13:14:56+03:00

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Собакам, как и людям, нужен активный отдых. «Комсомолка» предлагает совместить приятное с полезным и принять участие в веселых соревнованиях со своими любимцами.

26 октября 2019 года на площадке кинологического клуба «Локус» (Челябинск, ул. Кожзаводская, 100) состоятся городские массовые соревнования «Лохматый чемпион».

Записаться на мероприятие можно, заполнив форму здесь. Количество мест ограничено!

На нашем празднике не будут оцениваться богатая родословная, презентабельный внешний вид или эксклюзивные умения вашего любимца. Конкурсы и эстафеты — вот шанс проявить себя. Самые отличившиеся получат специальные награды и призы.

— Наше мероприятие призвано пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к домашним животным, культуру и безопасность собаководства. Соревнования будут носить открытый характер, и выйти на старт смогут любые собаки, независимо от породы, — подчеркивают организаторы. — В мероприятии принимают участие только совершеннолетние владельцы питомцев.

Записаться на мероприятие можно, отправив заявку на почту anastasiya.mironova@phkp.ru. В заявке необходимо указать ФИО владельца, контактный телефон, породу собаки, кличку и вес. Количество мест ограничено!

Также можно заполнить форму здесь.

А если у вас еще нет собаки, но очень хочется — приходите посмотреть, на что способны домашние любимцы, поговорить с заводчиками и получить консультацию профессионального кинолога и ветеринарного врача. Только на нашем празднике вы сможете увидеть породы собак не на картинке, а своими глазами.

Положение о турнире

Партнеры мероприятия:

Интернет-магазин «ЗооЛайф». Качественные зоотовары по низким ценам с доставкой по Челябинску. ООО «Лайф Трейд», ОГРН 1157452000188 ИНН7452120803.

Aller Petfood Россия — датский производитель высококачественных кормов для домашних животных. VK: vk.com/allerpetfood; Instagram: @allerpetfood_russia.

Салон «Шерсти.net». Стрижки кошек и собак. Уход за шерстью домашних животных любого типа и сложности (стрижки, прочесы, экспресс линька, тримминг). Подготовка к выставкам. Гигиена полости рта (ультразвуковая чистка зубов). Профессиональная зоокосметика (в работе и на продажу), одежда для собак, а также обувь, головные уборы и лакомства. Группа ВК,Instagram.

Кинологический клуб Локус

КОНТАКТЫ:

Челябинск, Кожзаводская, 100

(стадион Лайка)

8 (351) 77-64-3-64

Email: info@club-locus.ru

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