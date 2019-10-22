Полная пассажиров маршрутка столкнулась с фургоном в Челябинске
Авария произошла уже затемно во вторник, 22 октября. По дороге в Металлургический район Челябинска в ДТП попала полная пассажиров маршрутка. Микроавтобус столкнулся с фургоном.
По словам очевидцев, авария серьезная. Среди пассажиров маршрутки есть пострадавшие люди — помочь им оказывают несколько бригад скорой помощи. Кого-то уже отправили в больницу.
Ждем официальный комментарий ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU