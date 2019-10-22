2019-10-22T18:58:22+03:00
Происшествия

Оба ехали на зеленый: появились подробности ДТП с маршруткой в Челябинске

В аварии серьезно пострадала пассажирка
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Одну женщину увезли в больницу на скорой.Одну женщину увезли в больницу на скорой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник вечером, 22 октября, в Челябинске столкнулись фургон и маршрутка № 19. Авария произошла на перекрестке улиц Северный луч и Хлебозаводская. После столкновения фургон лег на бок. По словам очевидцев, виноват микроавтобус.

Фургон от удара перевернулся. Фото: "Типичный Челябинск".

Фургон от удара перевернулся. Фото: "Типичный Челябинск".

— На перекрестке есть светофор. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый. Маршрутка — прямо, а фургон — поворачивал, — рассказали в городской ГИБДД.

У маршрутки вдавило "нос". Фото: "Типичный Челябинск".

У маршрутки вдавило "нос". Фото: "Типичный Челябинск".

Первоначальные данные о масштабах аварии оказались сильно преувеличены. По информации ГИБДД при столкновении серьезно пострадала одна женщина, ее отправили в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем этой аварии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженец Курганской области устроил кровавую резню в хостеле Новой Москвы
Семилетняя девочка из Челябинска ищет свою генетическую копию
ВТБ предоставит скидку по ипотеке клиентам Гильдии риелторов Курганской области
«Малой отчаянно пытается обратить на себя внимание»
Алексей Текслер встретился с молодыми лидерами Южного Урала
Полная пассажиров маршрутка столкнулась с фургоном в Челябинске
В Челябинске губернатор Алексей Текслер проинспектировал дороги
Чиновники из Магнитогорска, уволившие педагога за откровенные фото, бегают от Гордона
«Трактор» начал продажу билетов на очередную домашнюю серию матчей
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Воспитатель из Челябинска собрала коллекцию кукол Барби и диснеевских принцесс
«Лохматый чемпион»: домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты