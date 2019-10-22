Оба ехали на зеленый: появились подробности ДТП с маршруткой в Челябинске
Во вторник вечером, 22 октября, в Челябинске столкнулись фургон и маршрутка № 19. Авария произошла на перекрестке улиц Северный луч и Хлебозаводская. После столкновения фургон лег на бок. По словам очевидцев, виноват микроавтобус.
Фургон от удара перевернулся. Фото: "Типичный Челябинск".
— На перекрестке есть светофор. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый. Маршрутка — прямо, а фургон — поворачивал, — рассказали в городской ГИБДД.
У маршрутки вдавило "нос". Фото: "Типичный Челябинск".
Первоначальные данные о масштабах аварии оказались сильно преувеличены. По информации ГИБДД при столкновении серьезно пострадала одна женщина, ее отправили в больницу.
В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU